NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Fedex-Aktie vor Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 356 US-Dollar belassen. Der Logistikkonzern dürfte ein weiteres starkes Quartal in puncto Gewinn hinter sich haben, schrieb Analyst Jordan Alliger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) rechnet er mit einem Zuwachs um rund 130 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Konzern dürfte dabei auch von einem starken Anstieg der Mengen und höheren Durchschnittserlösen profitiert haben./edh/tav



ISIN: US31428X1063

