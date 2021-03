DJ RWE baut schwimmende Photovoltaikanlage in den Niederlanden

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE geht aufs Wasser und errichtet erstmals eine schwimmende Photovoltaikanlage. Das Floating-Solarprojekt soll in den Niederlanden mit einer installierten Leistung von 6,1 Megawatt Peak (MWp) bis Ende 2021 fertiggestellt werden. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, besteht das Projekt aus 13.400 Solarmodulen, die auf einem See in der Nähe des Kraftwerks Amer in Geertruidenberg/Provinz Noord-Brabant installiert werden. Auf dem Gelände des Kraftwerks wird zudem eine Freiflächen-Solaranlage mit einer Leistung von 2,3 MWp gebaut. Die beiden Projekte gehören zum Solarpark Amer.

March 11, 2021 07:09 ET (12:09 GMT)

