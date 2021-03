Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der Renditeanstieg bei den US-T-Notes und den Bunds, der bis zum Ende der vergangenen Woche zu beobachten war, hat sich nicht mehr fortgesetzt, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Zehnjährige T-Notes würden jetzt bei 1,50% rentieren, die korrespondierenden Bunds bei -0,32%. Das deute zunächst darauf hin, dass die Verabschiedung des Hilfs- und Konjunkturprogramms in den USA, das Präsident Biden wohl morgen (12.03.) unterzeichnen werde, an den Bondmärkten grundsätzlich eingepreist gewesen sei. Geholfen habe auch der leichte Rückgang der Kerninflation in den USA. Wie stark sich das Programm dann letztlich auf das Wachstum und vor allem die Inflation auswirken werde, lasse sich nicht genau sagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...