Wien (www.fondscheck.de) - Wie aus vorläufigen Zahlen für 2020 hervorgeht, die der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) veröffentlicht hat, haben die Sparkassen ein Jahr mit einem hervorragenden Wertpapiergeschäft hinter sich, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach hätten die Kunden 2020 netto 19,1 Milliarden Euro neu in Wertpapiere investiert. Das sei dem DSGV zufolge der höchste Nettoabsatz der vergangenen 20 Jahre. Davon würden 14,1 Milliarden Euro auf Fonds entfallen, was einem Plus von 44 Prozent zum Vorjahr entspreche. Weitere 4,7 Milliarden Euro hätten die Sparkassenkunden in Aktien investiert - im Vorjahr seien es nur 1,2 Milliarden Euro gewesen. In Zertifikate und Anleihen seien netto rund 300 Millionen Euro geflossen. Die Zahl der Depots bei den Sparkassen und der Dekabank sei 2020 um insgesamt 238.000 gestiegen, so der Verband. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...