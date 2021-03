Verbio: Auch die USA und Indien rufen

In der Interview-Reihe "Kurz nachgefragt" richtet sich dieses Mal der Blick auf Verbio (WKN: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6), den im SDAX notierten Produzenten von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan.

Als Gesprächspartner stand uns Claus Sauter, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Verbio Vereinigte Bioenergie AG, Rede und Antwort.

Bildquelle: Pressefoto Verbio

Ein führender Biokraftstoffproduzent

Erklären Sie kurz, was ihr Unternehmen macht?

Die Verbio AG ist ein führender Biokraftstoffproduzent mit Standorten in Deutschland, Polen, Indien, USA, Kanada, Ungarn. Verbio setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien. Die Biokraftstoffe von Verbio erreichen bis zu 90 Prozent CO2-Reduktion.

Nennen Sie die drei wichtigsten Elemente ihrer Equity-Story

Verbio ist einer der führenden europäischen Akteure im Biokraftstoffbereich mit einem breiten Produktportfolio. Dieses umfasst sowohl konventionelle Biokraftstoffe - Biodiesel und Bioethanol - als auch fortschrittliche Biokraftstoffe der sogenannten 2. Generation (aus 100 Prozent Rest- und Abfallstoffen) in Form von Biomethan aus agrarischen Reststoffen und 100 Prozent Stroh.

Die Herstellung basiert auf selbst entwickelten Technologien, wodurch das Unternehmen besonders flexibel auf Markt- und Gesetzesänderungen reagieren kann. Das garantiert ein überdurchschnittliches Margenniveau in allen Marktsituationen.

Eigenkapitalquote von mehr als 70 Prozent

Verbio steht auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament mit einem Eigenkapital von über 70 Prozent und einem stabilen profitablen Wachstum über die letzten Jahre. Zuletzt erreichte Verbio im Geschäftsjahr 2019/2020 ein EBITDA in Höhe von 122,1 Mio. Euro.

Die wesentliche Verbesserung des Marktumfeldes in Europa seit 2020 und die vielversprechenden Entwicklungen in Indien und den USA bieten eine gute Basis für weiteres Unternehmenswachstum. Zu diesen positiven Entwicklungen gehören die Erhöhung des EU-Klimaziels auf 55 Prozent Emissionsreduktion sowie die entsprechende Umsetzung dieser Zielvorgabe in nationales deutsches Recht.

Den vollständigen Artikel lesen ...