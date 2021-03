Mainz (ots) - Der Weg zum olympischen Handball-Turnier in Tokio 2021 führt über Berlin: Beim Olympia-Qualifikationsturnier trifft die DHB-Auswahl auf Vize-Weltmeister Schweden, den EM-Vierten Slowenien und Außenseiter Algerien. Das ZDF überträgt das Spiel gegen Slowenien am Samstag, 13. März 2021, live ab 15.25 Uhr. Die Begegnung gegen Algerien steht am Sonntag, 14. März 2021, ab 15.45 Uhr im Livestream bei zdfsport.de auf dem Programm.Für Moderation und Analyse melden sich Yorck Polus und ZDF-Experte Sören Christophersen aus der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Die Spiele kommentiert Gari Paubandt zusammen mit dem ehemaligen Handball-Weltmeister Markus Baur.Nur die beiden besten Mannschaften des Berliner Turniers qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in der japanischen Hauptstadt. Zeitgleich finden weitere Qualifikationsturniere in Frankreich und Montenegro statt, wo die restlichen vier Olympia-Tickets ausgespielt werden.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportZDFsport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4861455