Eines der derzeit zukunftsträchtigsten Themen im Zusammenhang mit Geld sind digitale Währungen - nicht zu verwechseln mit elektronischem, also bargeldlosem Bezahlen. In Schweden etwa wird kaum noch mit Bargeld bezahlt, während es in Deutschland immer noch die wichtigste Bezahlform im Alltag ist. Befürworter des Bargelds argumentieren vor allem, dass sie vor der Nachverfolgung von Finanztransaktionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...