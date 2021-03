Original-Research: Kleos Space S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Kleos Space S.A.

Unternehmen: Kleos Space S.A.

ISIN: AU0000015588



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 11.03.2021

Kursziel: AUD1.18 / EUR0.74

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Kimberly Purvis, Christian Orquera



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Kleos Space S.A. (ISIN: AU0000015588) veröffentlicht. Analyst Kimberly Purvis bestätigt ihre BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von AUD 1,15 auf AUD 1,18.

Zusammenfassung:

Kleos Space S.A. berichtete über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020. Für das Jahr meldete das Unternehmen Erlöse aus Zuschüssen in Höhe von EUR176.200. Die betrieblichen Aufwendungen für das Geschäftsjahr sanken um 16% aufgrund der geringeren Ausübung von Aktienoptionen. Der Nettoverlust für das Jahr von EUR-4,9 Mio. entsprach unseren Erwartungen. Der erste 4-Satelliten-Cluster, KSM1, wurde am 7. November 2020 gestartet. Der Inbetriebnahmevorgang wird voraussichtlich Ende März 2021 abgeschlossen sein. Sobald die Daten überprüft wurden, wird Kleos mit der Buchung von Einnahmen beginnen. Um den zweiten Satellitenstart zu finanzieren, schloss KSS im Februar 2020 die Winance Investment Transaktion ab. Das Winance-Darlehen in Höhe von EUR3,4 Mio. wurde im Februar 2021 zurückgezahlt, und Kleos ist jetzt frei von besicherten und unbesicherten Schulden. Das Unternehmen bleibt auf gutem Weg zum Start seines zweiten Satellitenclusters im Juni 2021. Aufgrund der niedrigeren Nettoverschuldung zum Jahresende haben wir unser Kursziel von A$1,15 (EUR0,69) auf A$1,18 (EUR0,74) erhöht. Die Kaufempfehlung wird beibehalten. Wir werden unser Modell in den kommenden Wochen aktualisieren, um den Abschluss der Satelliteninbetriebnahme und die Umsatzgenerierung in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 zu berücksichtigen.



First Berlin Equity Research has published a research update on Kleos Space S.A. (ISIN: AU0000015588). Analyst Kimberly Purvis reiterated her BUY rating and increased the price target from AUD 1.15 to AUD 1.18.

Abstract:

Kleos Space S.A. has reported its Fiscal Year 2020 figures, and results are on track. The company reported grant revenue of EUR176,200 for the year. Operating expenses for the fiscal year were 16% lower due to reduced exercise of stock options. The net loss for the year of EUR-4.9m was as expected. The company's first 4-satellite cluster, KSM1, was launched on 7 November 2020, and the commissioning process should finish by end of March 2021. Once the data has been verified (4-6 weeks), Kleos will begin booking revenue from customers. To fund the second satellite launch, KSS closed the Winance Investment transaction in February 2020. The Winance loan of EUR3.4m was repaid in February 2021, and Kleos is now free of both secured and non-secured debt. The company remains on track for the launch of its second satellite cluster in June 2021. The Buy rating is maintained. We have revised our price target from A$1.15 (EUR0.69) to A$1.18 (EUR0.74) due to the favourable net debt position at year-end. We will be updating our model in the coming weeks to reflect completion of satellite commissioning and revenue generation in the second half of 2021.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22197.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

