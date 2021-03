Yiiiihaaa! An der New Yorker Wall Street scharren die Bullen am Donnerstag mit den Hufen. Insbesondere im Technologiesektor kommt es zu kräftigen Kursausschlägen nach oben. Der Future auf den Nasdaq steigt um 1,8 Prozent. Für den Dow Jones dürfte es ebenfalls einen freundlichen Handelsauftakt geben, wobei das Plus hier nach der Rallye am Vortag und einem weiteren Rekordhoch schwächer ausfällt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...