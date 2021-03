NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 12978 auf 11944 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zudem beließ Analyst Marcus Diebel die Aktie des Essenslieferanten auf der "European Analyst Focus List" für besonders aussichtsreiche Werte. Die Jahreszahlen unterstrichen einen erfolgreichen Wandel des Liefermodells des Unternehmens, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf ein höheres Auftragswachstum im Jahr 2021 sei beeindruckend und unterstreiche das robuste Geschäftsmodell. Das niedrigere Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 10:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 10:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

