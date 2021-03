LG Energy Solutions will ab 2023 die auf Teslas Battery Day vorgestellten Batteriezellen des Typs 4680 bauen und hofft auf den Auftrag zur Belieferung des Tesla-Werks in Grünheide. LG überlegt, je eine Zellfabrik in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika zu bauen. Das will die Nachrichtenagentur Reuters aus Unternehmenskreisen erfahren haben. Der europäische Standort könnte demnach in der Nähe des spanischen Barcelona angesiedelt werden. Der Autobauer Nissan will hier bis Dezember 2021 seine Fabrik aufgeben. Die Liegenschaft wird also frei. Das sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...