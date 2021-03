Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, es war zu spüren, doch jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) vermeldete für 2020 einen Neu-Zugang von 2,7 Millionen Anlegerinnen und Anlegern, sodass nun 12,4 Millionen Deutsche am Aktienmarkt investiert sind. Das sind 17,5% der über 14-Jährigen und das ist die höchste Quote seit 20 Jahren - an der...

