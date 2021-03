Im Herbst findet in Paris das 18. Annual Stevie Awards Program statt

FAIRFAX, Virginia, March 11, 2021eröffnet. Die International Business Awards sind der weltweit führende Wettbewerb für Business-Auszeichnungen und erhalten Jahr für Jahr Nominierungen von Unternehmen aus mehr als 60 Ländern und Regionen.



Alle Einzelpersonen und Unternehmen weltweit - ob öffentlich oder privat, gewinnorientiert oder gemeinnützig, groß oder klein - können Nominierungen für die International Business Awards einreichen.Deadline für die Teilnahme als Frühbucher mit reduzierten Teilnahmegebühren ist der 13. April.Die finale Teilnahmefrist ist der 12. Mai, Nachzügler werden jedoch bis zum 16. Juni mit Zahlung einer Verspätungsgebühr akzeptiert.Details zur Teilnahme finden Sie unter www.stevieawards.com/iba .

Jurys, die mit mehr als 150 Führungskräften aus der ganzen Welt besetzt sind, werden die Gewinner des Gold, Silver und Bronze Stevie Awards küren.Die Gewinner werden am 12. August bekannt gegeben und bei einem Gala-Bankett in Paris am 23. Oktober geehrt, sofern es die aktuelle Situation zulässt.

Die International Business Awards würdigen Leistungen in allen Bereichen der Arbeitswelt.Zu den Kategorien gehören:

Management Awards (http://stevieawards.com/iba/management-awards-categories)

(http://stevieawards.com/iba/management-awards-categories) COVID-19 Response Awards (https://stevieawards.com/iba/covid-19-response-categories)

(https://stevieawards.com/iba/covid-19-response-categories) Entrepreneur of the Year Awards (https://stevieawards.com/iba/entrepreneur-awards-categories)

(https://stevieawards.com/iba/entrepreneur-awards-categories) Company of the Year Awards (http://stevieawards.com/iba/companyorganization-awards-categories)

(http://stevieawards.com/iba/companyorganization-awards-categories) Customer Service Awards (http://stevieawards.com/iba/customer-service-awards-categories)

(http://stevieawards.com/iba/customer-service-awards-categories) Human Resources Awards (http://stevieawards.com/iba/hr-awards-categories)

(http://stevieawards.com/iba/hr-awards-categories) Information Technology Awards (http://stevieawards.com/iba/it-awards-categories)

(http://stevieawards.com/iba/it-awards-categories) Marketing Awards (http://stevieawards.com/iba/marketing-awards-categories)

(http://stevieawards.com/iba/marketing-awards-categories) New Product Awards (http://stevieawards.com/iba/new-product-product-management-awards-categories)

(http://stevieawards.com/iba/new-product-product-management-awards-categories) Public Relations Awards (http://stevieawards.com/iba/pr-awards-categories)

(http://stevieawards.com/iba/pr-awards-categories) Awards für Websites, Apps, Events, Videos und andere Medien (http://stevieawards.com/iba/web-site-app-video-annual-report-other-publications-live-event-awards-categories)



Bei den International Business Awards 2021 gibt es zahlreiche neue und überarbeitete Features:

Sieben neue Kategorien für Marketingkampagnen/-programme (https://stevieawards.com/iba/marketing-awards-categories), vier neue Kategorien für Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit (https://stevieawards.com/iba/pr-awards-categories), drei neue Kategorien für Websites (https://stevieawards.com/iba/website-awards-categories) sowie 13 neue Kategorien für Produkte und Dienstleistungen (https://stevieawards.com/iba/new-product-product-management-awards-categories).

(https://stevieawards.com/iba/marketing-awards-categories), vier neue (https://stevieawards.com/iba/pr-awards-categories), drei neue (https://stevieawards.com/iba/website-awards-categories) sowie 13 neue (https://stevieawards.com/iba/new-product-product-management-awards-categories). Nominierte, die bereits im Rahmen der International Business Awards 2020 Gold, Silver oder Bronze Stevie Awards gewonnen haben, können für die IBAs 2021 erneut nominiert werden, sofern sie nicht für die gleichen Kategorien nominiert werden, in denen sie 2020 bereits gewonnen haben.

Für Nominierungen in den Kategorien "Company of the Year" und anderen ausgewählten Kategorien fallen keine Teilnahmegebühren an.

Die Auszeichnungen "Best of the IBA" wurden überarbeitet. Es werden weniger Grand Stevie Award (https://stevieawards.com/iba/best-iba-awards)-Trophäen vergeben.

Zu den Gewinnern der Stevie Awards 2020 zählten Deutsche Telekom Services Europe (Slowakei), Ernst & Young (USA), IBM (USA), Facebook India Online Services (Indien), Freelancer.com (Australien), Ooredoo Group (Katar), REMAP (Kanada), Türkiye Is Bankasi (Türkei), Thai Life Insurance (Thailand), Telecommunication Services Limited (Hong Kong), LLYC (Spanien), Warner Media (USA) und viele mehr.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in acht Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die American Business Awards, die International Business Awards, die Stevie Awards for Great Employers, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Sales & Customer Service und die neuen Middle East Stevie Awards.Die Stevie Awards-Wettbewerbe zählen jährlich mehr als 12.000 Teilnehmer von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern.Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen.Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com .

Kontakt:

Nina Moore

+1

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5cdfde0-a69a-47f6-bae0-403a5599e3b9/de