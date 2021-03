Der Einstieg des Auktionshauses Christie's in die Krypto-Kunstszene erweist sich als voller Erfolg. Das NFT-Kunstwerk "Everydays: The First 5,000 Days" konnte einen Erlös von 60,25 Millionen US-Dollar einfahren. Nach 353 Geboten fließen 60,25 Millionen Dollar für ein Jpeg mit einer Auflösung von 21.069 x 21.069 Pixel und einem Dateigewicht von rund 319 Megabyte. Der Unterschied zu anderen Jpegs besteht allerdings darin, dass der frisch gebackene, aber noch unbekannte Eigentümer sein Eigentum an der Datei per Blockchain nachweisen kann. Seine Eigentümerschaft wird dauerhaft im Ethereum-Netzwerk vermerkt...

