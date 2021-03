Das TSI USA-Musterdepot musste nach einem fulminanten Jahresauftakt in den letzten Wochen Buchverluste im zweistelligen Bereich hinnehmen. Top-Werte wie Plug Power oder Pacific Biosciences Of California verloren in der Spitze die Hälfte ihres Wertes. Auch der Anlegerliebling Tesla musste ordentlich Federn lassen. Zuletzt konnten sich die Aktien jedoch wieder etwas stabilisieren. Ob die Gegenbewegung eine nachhaltige Erholung oder nur eine Bullenfalle ist, könnte das TSI-USA-Börsenbarometer klären.

