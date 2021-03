So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last gabb, +4.81% ytd, +61.30% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 106.656 Euro, ein Plus von 966,56 Prozent nach Spesen.Im wikifolio wurden heute Telekom Austria und ams aufgestockt. Die Telekom Austria finde ich sowieso viel zu billig und die ams-Schwäche gestern kommt wohl von den Spekulationen um Bestellungskürzungen des wichtigsten Kunden Apple (Stichwort: iPhone-Zyklus schwächelt).Telekom Austria ( Akt. Indikation: 6,59 /6,60, 0,23%)AMS ( Akt. Indikation: 17,30 /17,40, 1,46%) Das wikifolio ist auch grösster Bestandteil des ...

