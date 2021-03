Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Im Ranking der aktuellen Anleihen Finder-Musterdepotspielrunde ändert sich im März 2021 nichts. Während Spitzenreiter Markus Stillger und die Zweitplatzierte Manuela Tränkel leichte Rendite-Einbußen gegenüber dem Vormonat hinnehmen müssen, nimmt Hans-Jürgen Friedrich im März einige Veränderungen in seinem Portfolio vor und verkürzt den Abstand zur Konkurrenz.

Markus Stillger liegt mit einer Rendite von 19,84% (Vormonat: 20,09%) weiter in Fornt, Manuela Tränkel liegt mit 11,05% (Vormonat: 12,45%) indes nur noch knapp vor Hans-Jürgen Friedrich mit einer positiven Portfolio-Entwicklung von 9,19% (Vormonat: 8,89%). Dieser hat zum 1. März seinen Bestand an Kirk Douglas One-Anleihen (A161WQ) und Douglas-Anleihen (A161MW) sowie den Gesamtbestand der Anleihen der SeniVita Social Estate AG (A289CV) veräußert. Des Weiteren hat Hans-Jürgen Friedrich das Umtauschangebot in die neue Agri Resources-Anleihe 2021/26 (A28708) angenommen und Anleihen von Eyemaxx (A2SSGP), VERIANOS (A254Y1) und 4Finance (A181ZP) neu in sein Portfolio aufgenommen.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 22.03.2021 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

Markus Stillger Manuela Tränkel Hans-Jürgen Friedrich

Portfolio-Änderungen am 01. März 2021:

