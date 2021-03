Großaktionär Stefan Pierer will zukünftig eine aktivere Rolle bei Leoni spielen und den Umbau vorantreiben. Pierer hatte erst kürzlich sein Aktienpaket von 5 auf 10 % verdoppelt und will eine weitere Aufstockung nicht ausschließen. Für ein Übernahmeangebot sei es aber "zu früh". Daraufhin schossen natürlich die Spekulationen ins Kraut. Leoni dürfte 2021- wie die beiden vorangegangenen Jahre auch - rote Zahlen schreiben, aber 2022 wieder profitabel sein. Auf Basis der Gewinntaxen für 2022 ist die Aktie trotz des jüngsten Kursanstiegs mit KGV 9 weiterhin sehr günstig.



