Die Kursentwicklung von ThyssenKrupp konnte in den vergangenen Wochen auf ganzer Linie überzeugen. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Konzern nach wie vor mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Einem immer wieder geforderten Staatseinstieg erteilte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet nun erneut eine Absage."Eine Landesbeteiligung sehe ich derzeit nicht", sagte er am Donnerstag bei einer Online-Veranstaltung des Handelsblatts. Wenn sich das Land an dem Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...