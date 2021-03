GRAND JUNCTION, Colorado, 11. März 2021 - ProStar Holdings Inc. ("ProStar" oder die "Gesellschaft") (TSXV: MAPS) (FWB: 5D00), ein Weltmarktführer in Precision Mapping Solutions, und Bad Elf haben sich zusammengetan, um eine erschwingliche, leichte und intuitive Lösung für die Erfassung der genauen Position von Oberflächen- und Untergrund-Infrastrukturdaten zu entwickeln.

"Die Bad Elf Flex konnte schnell von ProStar konfiguriert werden und funktionierte einwandfrei mit der PointMan-Applikation. Wir haben festgestellt, dass eine gleichbleibend hohe Genauigkeit bei der Datenerfassung leicht beibehalten werden konnte. Die Tiefe der Erfassungswerkzeuge und die Exportmöglichkeiten übertrafen unsere Erwartungen. Angesichts der nahtlosen Integration mit Bad Elf Flex hat PointMan bewiesen, dass es eine erstklassige Applikation für Utility Management ist, und unsere Fähigkeit, unseren Anwendern weltweit erstklassige Lösungen anzubieten, steigert", meinte Larry Fox, VP Marketing und Business Development bei Bad Elf.

Der GPS/GNSS-Receiver mit hoher Genauigkeit (survey-grade) von Bad Elf, in Kombination mit PointMan, dem Vorzeigeprodukt für mobile Kartierungslösungen von ProStar, bietet jetzt eine leistungsstarke und nutzerfreundliche Lösung für alle Industriezweige, die Präzisionskartierung benötigen, einschließlich der Fachleute für unterirdische Versorgungstechnik (SUE) und Versorgungsortung. PointMan, in Verbindung mit Bad Elf, wurde entwickelt, um kritische Daten von Versorgungseinrichtungen ober- und unterirdisch schnell und präzise zu lokalisieren, zu identifizieren und anzuzeigen.

"Gerätehersteller wie Bad Elf und deren Vertriebsnetze sind ein wichtiger Teil unserer Vertriebs- und Marketingstrategie", erklärte Page Tucker, CEO und Gründer von ProStar. "Unser Ziel ist es, weiterhin mit führenden Geräteherstellern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um die umfassendsten, modernsten und kostengünstigsten Lösungen zur Datenerfassung anzubieten. Der Name Bad Elf an und für sich impliziert Qualität. Durch das Hinzufügen von PointMan zu der Gleichung schaffen wir es weiterhin die aktuellen Methoden zur Versorgungskennzeichnung (Utility Designation), Datenerfassung und Kartierung auf ein neues Level zu heben."

Über Bad Elf

Bad Elf, LLC (https://bad-elf.com) entwickelt, entwirft und fertigt Nischen-Hardware und -Software mit Schwerpunkt auf das Apple MFi ("Made for iPhone/iPod/iPad") Programm. Bad Elf begann mit der Entwicklung von GNSS-Empfängerzubehör für die Luft- und Schifffahrt. Als mehr und mehr GIS-Kunden begannen unsere Produkte für die moderne Felddatensammlung anzuwenden, schwenkten wir zu einem mehr GIS-zentrierten Betrieb um. Unser Team vereint jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Embedded-Hardware, Firmware, Middleware, Cloud-Lösungen und Anwendungssoftware. Wir vertreiben Bad Elf-Produkte weltweit an unterschiedliche Zielgruppen von Organisationen und End-Nutzern.

Über ProStar (TSXV: MAPS) (FWB: 5D00)

ProStar ist ein weltweit führender Anbieter von Precision Mapping Solutions. PointMan, das Vorzeigeprodukt von ProStar, ist nativ cloudbasiert und mobil und wird als Software-as-a-Solution-Modell (SaaS) angeboten. Die ProStar-Lösungen werden von einigen der größten Unternehmen in Nordamerika, darunter Fortune-500 Bauunternehmen, die größten Ingenieurbüros für unterirdische Versorgungsleitungen (SUE) und Regierungsbehörden, angenommen.

ProStar hat strategische Partnerschaften mit führenden Herstellern von GIS-Technologie und Datenerfassungsgeräten und deren Händlernetzwerke darunter Trimble, Juniper Systems, Vivax-Metrotech, Radiodetection, Bad Elf und Subsite Electronics.

Die Gesellschaft hat maßgeblich in den Aufbau eines enormen Portfolios an geistigem Eigentum investiert, das 19 erteilte Patente in den USA und Kanada umfasst, wobei weitere angemeldet sind. Die Patente schützen die Methoden und Systeme, die für die digitale Erfassung, Aufzeichnung, Organisation Verwaltung, Verteilung und Anzeige der genauen Position von unterirdischen Versorgungsleitungen und Pipelines erforderlich sind.

Die Geschäftsleitung von ProStar hat umfangreiche Erfahrung sowohl mit Frühphasenunternehmen als auch mit Fortune 500-Firmen, börsennotierten Unternehmen (TSX und TSX.V) sowie mit GIS-, Cloud- und Mobiltechnologien. Zu dem ProStar-Führungsteam gehören unter anderem Vasa Dasan, ehemaliger CTO von Sun Microsystems, Carl Lashua, vorher Chief Information Officer von HSBC Canada und Europa, sowie Matthew Breman, vorher Führungskraft bei Disney.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.prostarcorp.com.

Ansprechpartner

Alex Moore

Investor Relations

investorrelations@prostarcorp.com

Tel: +1 970-242-4024

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Solche Informationen beinhalten, ohne Einschränkung, Informationen über die Bedingungen der Zukunftspläne des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Informationen angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise durch Worte wie "glauben", "erwarten", "annehmen", "beabsichtigen", "schätzen", "postulieren" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beinhalten Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist Investoren darauf hin, dass alle vom Unternehmen bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens; die Lage im Technologiesektor; die jüngste Marktvolatilität; die COVID-19-Pandemie; die Fähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital zu beschaffen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umzusetzen; und andere Risiken und Faktoren, die dem Unternehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt sind. Der Leser wird auf das jüngste Informationsrundschreiben des Unternehmens verwiesen, das am 20. November 2020 auf SEDAR eingereicht wurde, um eine vollständigere Diskussion der anwendbaren Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten. Kopien dieses Rundschreibens können über das Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57229Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57229&tr=1



