Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Volkswagen. Elektromobilität, Software, Autonomes Fahren. Ausgestattet mit einem riesigen Budget von 73 Milliarden Euro, hat Volkswagen-Chef Herbert Diess Tesla den Kampf angesagt. Bis 2030 sollen in Europa 70 Prozent der Gesamtverkäufe aller Autos made by Volkswagen auf Elektroautos entfallen. Bei den Verkäufen steht Infineon im Fokus der Investoren. Mit der allgemeinen Schwäche der Technologiewerte ist auch die Infineon-Aktie etwas zurückgefallen. Anleger sollten sich von dieser kurzfristigen Entwicklung aber nicht aus der ruhe bringen lassen, heißt es im DER AKTIONÄR. Die Aussichten für den heimischen Chipriesen sind stark. Vor allem der Megatrend Elektromobilität sollte sich weiter als Wachstumstreiber erweisen.