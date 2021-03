Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Impfung bei HausärztenWann steigen die Hausärzte endlich in den Ring gegenCovid-19? Das ist die neueste Coronafrage, über die sich die AufregungsrepublikDeutschland gerade zofft. All die widersprüchlichen Ankündigungen, wann dasImpfen doch noch losgeht in den Praxen, und die Wortgefechte dazu bewirken nureines: große Verunsicherung.In Zeiten von vielfältigem öffentlichen Schutz gegenLebensrisiken, von digitaler Dauerkommunikation und Sofort-Verfügbarkeit sovieler Güter mag das schwer auszuhalten sein, aber es ist die Wahrheit: Diegesellschaftlichen Folgen werden umso schlimmer, je weniger die GesellschaftGeduld aufbringt im Umgang mit der Pandemie. Eine Geduld, die sich hin undwieder auch darin äußert: Einfach mal die Klappe halten.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4861729