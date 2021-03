Die Rohölvorräte in den USA sind in der vergangenen Woche unerwartet stark angestiegen, wie private Daten am Dienstag zeigten. Medienberichten zufolge sagte das American Petroleum Institute (API) in seinem Wochenbericht, dass die US-Rohölvorräte um 12,8 Millionen Barrel gestiegen sind. Die Reserven im Industrie-Hub in Cushing, Oklahoma, stiegen um 0,3 Millionen Barrel. Unterdessen soll der Bericht auch einen Rückgang der Benzinvorräte um 8,5 Millionen ...

