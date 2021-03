Unternehmen für die Verwaltung von Einkaufszentren profitiert von integriertem Ansatz bei seinem SAP-Support von einem einzigen bewährten Anbieter

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweiter Anbieter von Produkten und Services für Unternehmenssoftware, der führende Anbieter von externem Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, hat heute bekanntgegeben, dass Iguatemi, das führende Unternehmen Brasiliens für die Verwaltung von Einkaufszentren, seinen SAP-Supportvertrag mit Rimini Street jetzt auf Application Management Services (AMS) für SAP und Rimini Street Watch für SAP ausgedehnt hat. Seit 2016 unterstützt Rimini Street die genauestens angepassten Anwendungen des Unternehmens für SAP ECC 6.0 und Business Objects. Mit einem einzigen Anbieter sowohl für sein SAP Application Management als auch für Support Services kann die IT-Abteilung von Iguatemi ihre verfügbaren Ressourcen jetzt bündeln, um den Anforderungen anderer IT-Projekte innerhalb des Unternehmens gerecht zu werden. Die infolge dieses Wechsels des Support-Anbieters generierten Einsparungen wurden genutzt, um Initiativen für Innovationen innerhalb des Unternehmens voranzubringen, darunter bei der Anwendungsentwicklung und der Übernahme anderer SaaS-Lösungen den Anwendungen Salesforce, Success Factors und SAP Time Management. So kann die Nachfrage bedient und das Geschäftswachstum gefördert werden.

Optimierung von IT-Ressourcen mit Wartung und Support für SAP-Produkte

Iguatemi hat seinen Sitz in São Paulo. Das Unternehmen hat in Brasilien wegweisende Arbeit mit neuen Modellen für die Modebranche und die Gestaltung von Einkaufszentren geleistet und betreibt im ganzen Land jetzt 16 Einkaufszentren, zwei Outlets und drei Geschäftsbürotürme. Mitte 2015 rief Iguatemi eine Initiative zur Optimierung von IT-Ressourcen und zur Reduzierung der hohen Kosten für SAP-Wartung und -Support ins Leben, um seine finanziellen Ziele zu realisieren und in neue Technologien zu investieren, Innovationen anzutreiben und die Umsätze zu steigern.

"Die Reaktionszeit von SAP auf unsere Tickets war langsam. Das Unternehmen löste nur eine kleine Anzahl von Supportproblemen, insbesondere weil SAP keine individuellen Anpassungen unterstützt. Wir hatten weitere Auslagen, und unsere Zeit wurde nicht optimiert. Einfach gesagt: Der Händlersupport entsprach unseren Erwartungen nicht", sagte Valdemar Castilho, Operations Manager IT bei Iguatemi.

Angesichts dieser Situation hielt das Unternehmen nach externem Support als Lösung für diese Barrieren aus. "Fachleute von Rimini Street verfügen über ein unübertroffenes Wissensniveau. Daher hat unsere Partnerschaft mit dem Unternehmen unserer IT-Abteilung in der gesamten Branche Anerkennung eingebracht. Außerdem sind die durch den Wechsel zu Rimini Street Support ermöglichten Gesamteinsparungen viel größer als die im Vertrag garantierten Einsparungen bei den Supportgebühren von 50 %", so Castilho weiter.

Vereinfachen und Konsolidieren von SAP Application Management und Support Services

Heute profitiert Iguatemi davon, dass ein einziger Partner Support und Verwaltung für sein SAP-System übernimmt. Das erzeugt mehr Transparenz bei der IT-Arbeit und höheren strategischen Wert innerhalb des Unternehmens. Bevor das Unternehmen seinen Vertrag mit Rimini Street auf AMS für seine SAP-Software erweiterte, hatte das Unternehmen bereits drei weitere AMS-Anbieter getestet. Das erwies sich als ineffizient für den Bedarf von Iguatemi, da diese Beratungsfirmen jeweils pro Ticket berechneten, mehrere Stunden für Antworten brauchten und Probleme weiterhin nicht zur Zufriedenheit des Unternehmens lösten. Mit der Fertiglösung von Rimini Street werden Application Management und Support Services für SAP-Software vereinheitlicht. So können eine bessere Ökonomik mit effizienterer Supportarbeit zur Bereitstellung von Service mit höherem Niveau, mit mehr Verantwortbarkeit und proaktiven Problemlösungen durch erfahrene Ingenieure geschaffen werden. Iguatemi wechselt außerdem vom SAP Solution Manager zu Rimini Street Watch für SAP. So kann das Unternehmen seine ERP-Verfügbarkeit in Echtzeit überwachen und historische Daten der IT-Umgebung speichern.

"Die Anwendungsmanagement-Services von Rimini Street für SAP haben uns aufgrund des Unterschieds beim Supportmodell im Vergleich zu herkömmlichen Beratungsfirmen gefreut. Wir müssen keine Zeit mehr mit der Verwaltung von Tickets verschwenden mit einem einzigen Service-Provider für Software-Support und AMS wird die Arbeit effizienter", sagte Castilho.

Finanzierung digitaler Initiativen mit dem Ziel der Stärkung der Arbeit und der Steigerung der Umsätze

Die Einsparungen bei den Betriebskosten, die durch den Wechsel zu Support von Rimini Streetrealisiertwerden konnten, konnte Iguatemi auf Initiativen für Innovationen umleiten. Das Unternehmen gründete Iguatemi Labs, ein Labor für Experimente mit neuen Technologien. Hier wurde ein Programm für Kundenbeziehungen und -bindung mit namens Iguatemi One gestartet. Iguatemi hat außerdem eine interne Mobilitätsplattform für seine Führungskräfte entwickelt, mit der der Flow von Projektgenehmigungen erleichtert wird.

"Durch unsere Partnerschaft mit Rimini Street werden Ressourcen bei Finanzen und IT freigesetzt. So können wir uns auf andere Innovationsinitiativen konzentrieren. Im August 2019 haben wir Iguatemi 365, die Plattform des Unternehmens für E-Commerce, gestartet. Dieser Marktplatz wurde mit einem Gesamtfokus auf dem Geschäft entwickelt und bietet eine qualifizierte Mischung aus Produkten und Marken, die von der Marke Iguatemi kuratiert wird", sagte Castilho.

Iguatemi wird wie allen anderen Kunden von Rimini Street ein Primary Support Engineer zugewiesen, der von einem Team praktischer und technischer Experten unterstützt wird, die durchschnittlich mehr als 15 Jahre Erfahrung mit dem Softwaresystem des Kunden haben. Das Unternehmen profitiert außerdem von dem ultraresponsiven Service-Level-Agreement von Rimini Street mit Reaktionszeiten von zehn Minuten für kritische Fälle der Priorität 1. Rimini Street übernimmt ferner alle Updates von Iguatemi bei Steuern, Rechtsfragen und Vorschriften für die komplexen Updates Brasiliens bei Steuern und Updates und benachrichtigt das Unternehmen immer dann proaktiv, wenn sich neue rechtliche Verpflichtungen ergeben.

"Iguatemi ist ein Pionier der Branche für Einzelhandelsmanagement in Lateinamerika. Es ist uns eine Ehre zu wissen, dass wir als strategischer Partner arbeiten. Damit soll operative Exzellenz gewährleistet und der beste Fahrplan für die Geschäfte des Unternehmens gewiesen werden. Gleichzeitig wollen wir auch zur Förderung neuer Initiativen und zum digitalen Wachstum des Unternehmens beitragen", sagte Edenize Maron, General Manager Lateinamerika bei Rimini Street. "Rimini Street hat bisher weltweit fast 200 Einzelhändler bei der Maximierung des Werts ihrer aktuellen Systeme und der Freisetzung von Geldern unterstützt, damit sie ihr Geschäft stabilisieren und schließlich Erfolg haben können. Dafür wurde in Projekte der Geschäftstransformation investiert, mit deren Hilfe sie wettbewerbsfähig bleiben und wachsen können. Iguatemi profitiert wirklich von einem moderneren, vereinfachten Modell für die Bereitstellung von IT-Services, bei dem Support, AMS und ständige beratende Unterstützung von Rimini Street kombiniert werden."

