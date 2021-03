Die Aktie von Square setzt ihre Aufholjagd nach der jüngsten Korrektur fort und steigt am Donnerstag um fast sechs Prozent. Dabei spielt natürlich das positive Marktumfeld für Tech-Aktien eine Rolle. Doch auch vom Unternehmen selbst gibt es gute Nachrichten. Eine gute Woche nachdem Square den Erhalt einer Bank-Lizenz und den Launch von Square Financial Service bekanntgegeben hat, nimmt die neue Sparte nun auch operativ den Betrieb auf. Im ersten Schritt will Square dabei Unternehmenskredite an Händler ...

