DJ PTA-Adhoc: REALTECH AG: Vorläufige Zahlen zum Konzernabschluss 2020

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leimen (pta042/11.03.2021/21:25) - Die REALTECH AG hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2020 veröffentlicht.

Nach der klaren Fokussierung auf den Ausbau des Cloud-Softwaregeschäfts im Jahr 2019 hat das Unternehmen das Krisenjahr 2020 genutzt, um seine Produkte konsequent weiterzuentwickeln und an den aktuellen Bedürfnissen der Kunden und Partner auszurichten.

Im Geschäftsjahr 2020 erlöste die REALTECH AG einen Konzernumsatz von ca. 9,3 Mio. EUR (Vorjahr: 10,7 Mio. EUR) und erzielte dabei ein EBITDA von ca. minus 0,4 Mio. EUR (Vorjahr: minus 0,6 Mio. EUR) sowie ein negatives Betriebsergebnis (EBIT) von ca. minus 0,8 Mio. EUR (Vorjahr: minus 1,1 Mio. EUR), was einer Ergebnisverbesserung von ca. 0,3 Mio. EUR entspricht und somit besser ist als ursprünglich erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2021 avisiert der Vorstand auf Konzernebene EBIT-positiv zu wirtschaften und die Wachstumschancen durch die voranschreitende Digitalisierung konsequent zu nutzen.

Der REALTECH-Konzern verfügte zum Stichtag 31.12.2020 über eine Netto-Liquidität in Höhe von insgesamt ca. 5,2 Mio. EUR (Vorjahr: 5,9 Mio. EUR). Der Liquiditätsverbrauch von ca. 0,7 Mio. EUR lag im Jahr 2020 damit innerhalb der gesetzten Ziele von bis zu 1 Mio. EUR.

Die aktuellen liquiden Mittel sowie der sich weiter verringernde Liquiditätsverbrauch erlauben dem Unternehmen den Herausforderungen der COVID-19-Pandemie auch im Geschäftsjahr 2021 mit der erforderlichen Veränderungsbereitschaft und Kreativität zu begegnen. Dabei ist das erklärtes Ziel das "New Normal" aktiv mitzugestalten und weiterhin innovative Produkte anzubieten, die es auch den Kunden und Partnern der REALTECH ermöglichen selbstbewusst in diese neue Zeit zu starten.

Aussender: REALTECH AG Adresse: Paul-Ehrlich-Straße 1, 69181 Leimen Land: Deutschland Ansprechpartner: Isabelle Stauffer Tel.: +49 6227 837-500 E-Mail: investors@realtech.com Website: www.realtech.de

ISIN(s): DE0007008906 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

March 11, 2021 15:25 ET (20:25 GMT)