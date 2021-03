Die Kauflaune der Anleger an der Wall Street hat sich am Donnerstag fortgesetzt: Während der US-Leitindex Dow Jones abermals neue Höchststände markiert hat, ging auch der Rebound der gebeutelten Tech-Titel weiter. Zur guten Stimmung haben auch das billionenschwere Corona-Hilfspaket der US-Regierung und überraschend niedrige Arbeitslosenzahlen beigetragen.Der New Yorker Aktienmarkt hat sich am Donnerstag in weiterhin starker Verfassung präsentiert. Nachdem der Leitindex Dow Jones den vierten Tag ...

