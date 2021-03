Zooplus - Der Tierbedarfs-Händler ist ein Gewinner der Covid-19-Pandemie!

Pullback Trading-Strategie

Symbol: ZO1 ISIN: DE0005111702









Rückblick: Zooplus ist eine Unternehmensgruppe, die als Online-Händler für Heimtierbedarf europaweit tätig ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen in weiteren europäischen Märkten aktiv. Die umfangreiche Produktpalette beinhaltet Tierfutter und Zubehör wie Kratzbäume für Katzen, Käfige und Hundekörbe in unterschiedlichsten Preis- und Qualitätskategorien. Nach einer Seitwärtsphase ging die Aktie in die Trendbeschleunigung über. Auf diese starke Anzugsphase folgte eine ebenso scharfe Korrektur.

Meinung: Nicht nur der Lebensmittelhandel ist ein Gewinner der Covid-19-Pandemie. Auch Tierbedarfs-Händler wie Zooplus erzielten im Corona-Jahr 2020 kräftige Umsatzzuwächse. Die emotionale Beziehung zwischen Mensch und Tier ist in der Krise noch intensiver geworden. Obwohl der Pullback bis unter den EMA-50 ging, stehen die Chancen gut, dass es die Aktie schafft, den wichtigen gleitenden Durchschnitt wieder zurück zu erobern. Dadurch würde sich das Bild wieder aufhellen und der Aufbau einer Long-Position könnte vielversprechend sein.

Chart vom 11.03.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 191 EUR







Setup: Wenn die Aktie den EMA-50 wieder zurückerobert hat, kann man einen Long-Trade eröffnen, welcher sich unter dem letzten Tief absichern lassen würde. Sollte die Aktie noch 1-2 Tage über die Zeitachse korrigieren, wäre das Setup noch attraktiver und der Trade ließe sich enger absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in ZO1

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.