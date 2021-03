Tokyo (ots/PRNewswire) - - Eine Abfahrt pro Woche von Suzhou nach Europa --Nippon Express (China) Co., Ltd. (im Folgenden "NE China"), eine lokale Tochtergesellschaft von Nippon Express Co., Ltd. und Nippon Express Europe GmbH, haben am Sonntag, den 7. Februar, den Startschuss für einen neuen grenzüberschreitenden Bahnfracht-Liniendienst von Suzhou, China, nach Europa gegeben.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202103011669-O2-oz5w85y9Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202103011669/_prw_PI1fl_ThEiU4yv.jpgMerkmale des neuen Dienstes- Der Service fährt von der Suzhou West Station ab, inmitten des industriellen Clusters im Osten Chinas.- Durch den Abschluss von Blockflächenverträgen mit Bahnbetreibern in Suzhou können Flächen flexibel und in großem Umfang gesichert werden.- Der Linienverkehr wird einmal pro Woche (Abfahrt jeweils sonntags) von Suzhou nach Malaszewicze, Polen, und nach Hamburg und Duisburg in Deutschland angeboten.Gründe für die Entwicklung des DienstesIm November 2015 begann NE China mit der Entwicklung eines grenzüberschreitenden Schienenfrachtdienstes zwischen China und Europa, um zusätzlich zur Luft- und Seefracht einen "dritten Transportmodus" anzubieten, der den Bahnhof Xi'an und andere große Bahnhöfe in China anfährt.Der Transport zwischen China und Europa leidet heute unter einem Mangel an Frachtraum beim Schiffstransport. Dadurch stieg die Nachfrage im internationalem Schienentransport stark an und führte ebenfalls zu Platzproblemen in den Zügen, die die großen Bahnhöfe in China mit Europa verbinden. Der neue Service wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach Bahnverbindungen zwischen China und Europa zu befriedigen.Zukunftspläne- Nippon Express will die Entwicklung von Bahnfrachtdiensten von Europa nach Suzhou verstärken.- Das Unternehmen plant auch die Einführung von Bahnfrachtdiensten von Suzhou nach Moskau, Russland und Hanoi, Vietnam.Um die immer vielfältigeren Logistikbedürfnisse zu befriedigen, wird Nippon Express weiterhin neue Transportdienstleistungen ausarbeiten und damit die Selbstverpflichtung der Nippon Express Group erfüllen, "neue Ideen und Werte zu schaffen, die den Bereich der Logistik immer ein Stück weiter bringen".Website von Nippon Express: http://www.nipponexpress.com/Offizielle LinkedIn-Seite: NIPPON EXPRESS GROUPhttps://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Herr) Hiroyuki Jin oder (Herr) Ko SatoAbteilung für Öffentlichkeitsarbeit und WerbungNippon Express Co., Ltd.TEL.: +81-3-6251-1454E-Mail: nittsu-ko_ho@nipponexpress.comOriginal-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122405/4861785