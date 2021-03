WOCHENVORSCHAU: Termine bis 25. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 25. März:

FREITAG, DEN 12. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Flughafen Zürich, Jahreszahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

07:30 DEU: Aurelius, Jahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen (detailliert) (Call 8.30 h) 10:00 DEU: MVV Energie, Hauptversammlung

11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen 02/21

16:00 USA: AT&T, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zurich Insurance, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht

DEU: Atoss Software, Geschäftsbericht

DEU: DWS, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Industrieproduktion 01/21

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 01/21

08:00 ROU: Industrieproduktion 01/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

08:00 TUR: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 01/21

14:00 RUS: Handelsbilanz 01/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 02/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Norwegen, Portugal, Österreich, Malta, Luxemburg SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung zum Schadenersatz für Immobilienkäufer

09:35 DEU: Digitalkongress Frankfurter Allgemeine Zeitung mit dem Thema "Zukunft? Gestalten!" Auf dem Programm der eintägigen Online-Konferenz stehen Vorträge, Interviews und Diskussionspanels; u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner. 11:30 DEU: Pk u.a. mit Peter Altmaier zu europäischer Batterie-Allianz. Neben Altmaier werden der französische Wirtschaftsminister Bruno le Maire und EU-Binnenmarktskommissar Thierry Breton an der Pressekonferenz teilnehmen. 12:00 DEU: World Gold Council Roundtable-Diskussion: Gold und Klimawandel - Auswirkungen für die Portfolioallokation DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

10:00 Pk zur Corona-Lage mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, RKI-Präsident Lothar H. Wieler sowie Anke Richter-Scheer, Vorstandsmitglied Hausärzteverband Westfalen-Lippe und Leiterin des Impfzentrums im Kreis Minden-Lübbecke 12:30 Online-Podiumsdiskussion der FDP-Bundestagsfraktion zur Hotellerie und Gastronomie u.a. mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Michael Theurer 13:00 Pk Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und BA-Vorsitzender Detlef Scheele zu "Ein Jahr Corona - Bilanz und Perspektiven für den Arbeitsmarkt" 14:00 Online-Pk zur Luca-App mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Musiker "Smudo" MONTAG, DEN 15. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen

06:55 DEU: Hypoport, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 11.00 h) 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Mensch und Maschine, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz

13:00 DEU: Volkswagen "Power Day"

22:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen (detailliert)

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 01/21

03:00 CHN: Industrieproduktion 02/21

03:00 CHN: Einzelhandelsumsätze 02/21

09:30 SWE: Verbraucherpreise 02/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 02/21

13:30 USA: Empire State Index 03/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Branchentreffen der Internorga u.a. mit dem internationalen Foodservice-Forum IDX_FS Expo EUR: Informelle Videokonferenz der EU-Innen- und Außenminister 15:00 EUR: Tagung der Eurogruppe

DIENSTAG, DEN 16. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 9.30 h)) 07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen und Capital Markets Day 07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.30 h) 07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 10.30 h) 07:30 DEU: Volkswagen, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: VCI zur Branchenkonjunktur Q4/20

10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Salzgitter, Analystenkonferenz London

DEU: NRW.Bank, Jahres-Pk (online)

DEU: Schuler AG Online-Pk zur aktuellen Unternehmenslage und zum Ausblick

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 03/21

05:30 JPN: Industrieproduktion 01/21 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 03/21

13:30 USA: Im- und Exportpreise 02/21

13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/21

14:15 USA: Industrieproduktion 02/21

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 02/21

15:00 USA: Lagerbestände 01/21

15:00 USA: NAHB-Index 03/21

17:00 RUS: Industrieproduktion 02/21

21:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) des Bundesverbands Solarwirtschaft gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Erwartet werden unter anderem Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission. 10:00 BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel 17:30 DEU: Online-Vortrag "Die Effekte der Coronakrise kurz- und mittelfristig - schafft Deutschland die Digitalisierung?" MITTWOCH, DEN 17. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: TAG Immobilien, Jahreszahlen

07:00 DEU: Leoni, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 12.30 h) 07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen (detailliert) (09.00h Jahres-Pk) (Medien-Tag) 07:30 DEU: Munich Re, Geschäftsbericht

07:30 DEU: OHB, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen Bank International, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen

10:30 DEU: Deutsche Leasing, Bilanz-Pk

12:00 ESP: Siemens Gamesa Renewable Energy, Hauptversammlung, Bilbao 16:00 USA: Agilent Technologies, Hauptversammlung

17:30 DEU: Patrizia, Jahreszahlen (detailliert)

18:00 USA: Starbucks Corporation, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Demire, Jahreszahlen

DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Weitere Gläubigerversammlung für Friseurkette Klier nach Insolvenz

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 02/21

09:00 ESP: Arbeitskosten Q4/21

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe, Volumen 1,5 Mrd EUR, Laufzeit: 30 Jahre 13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 02/21

15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

19:00 USA: Fed Zinsentscheid (Pk mit Fed-Chef Jerome Powell 19.30 h) DONNERSTAG, DEN 18. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Jahreszahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen

07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen

07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen (detailliert) 08:45 DEU: BMW, Investoren- und Analystentag

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk (online)

10:00 CHE: Swatch, Bilanz-Pk

10:30 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard 21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: BB Biotech, Hauptversammlung

CHE: CPH, Geschäftsbericht

CHE: Credit Suisse, Geschäftsbericht

CHE: Swiss Re, Geschäftsbericht

DEU: Audi, Jahres-Pk (online)

DEU: Windeln.de, Jahreszahlen

DEU: Homag Group, Jahreszahlen

DEU: Dürr, Geschäftsbericht

DEU: Fresenius, Geschäftsbericht

FIN: Nokia, Capital Markets Day

USA: FedEx, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 02/21

10:00 POL: Erzeugerpreise 02/21

10:00 POL: Industrieproduktion 02/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 01/21

11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/21

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Philly Fed Outlook 03/21

15:00 USA: Frühindikator 02/21

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: BGH verhandelt über Musterfeststellungsklage zu Mieterhöhungen nach einer Modernisierung, Karlsruhe FREITAG, DEN 19. MÄRZ 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.00 h) 08:00 DEU: Secunet Security Network, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Siemens Energy, Hydrogen Day

DEU: Baader Bank, Jahreszahlen

DEU: Artnet, Jahreszahlen

DEU: AlzChem Group, Jahreszahlen

Deutsche Börse: Großer Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 03/21

JPN: BoJ Zinsentscheid

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/21

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 03/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 02/21

08:45 FRA: Löhne Q4/21 (endgültig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 02/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 02/21

11:30 RUS: Zentralbank Zinsentscheid

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 02/21

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 02/21

EUR: S&P Ratingergebnis Spanien, Belgien

EUR: Fitch Ratingergebnis Estland, Lettland, Polen

EUR: Moody's Ratingergebnis EU, Portugal

SNSTIGE TERMINE

DEU: Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik an die Wissenschaftler und Unternehmer Özlem Türeci und U?ur ?ahin 11:30 Ansprache Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel MONTAG, DEN 22. MÄRZ 2021



TEMRINE UNTERNEHMEN

CHE: SGS, Hauptversammlung

CHE: Schindler, Hauptversammlung

DEU: Traton SE, Jahres-Pk

CHE: SNB, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q4/20 und Geschäftsbericht 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 01/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 03/21

13:30 USA: CFNA-Index 02/21

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 02/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: 18. Mitteldeutscher Fundraisingtag, Jena

BEL: Tagung der EU-Außenminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 23. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Encavis, Jahreszahlen

07:00 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Nordex, Jahreszahlen (detailliert)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:30 DEU: Dillinger Hüttenwerke und Saarstahl AG, Jahres-Pk TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SGS, Geschäftsbericht

CHE: Schindler, Geschäftsbericht

DEU: Nemetschek, Geschäftsbericht

DEU: Porsche SE, Geschäftsbericht

DEU: ADVA Optical, Capital Markets Day

DEU: Dr. Hönle AG, Hauptversammlung

DEU: MAN, Jahreszahlen

USA: Adobe, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 03/21

06:30 NLD: Konsumausgaben 01/21

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 02/21

10:00 POL: Arbeitslosenzahlen 02/21

10:00 ITA: Industrieaufträge 01/21

13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: Neubauverkäufe 02/21

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 03/21

21:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk Großanlagenbau im Maschinenbau: "Pandemie und Klimawandel - Großanlagenbau beschleunigt Transformationen" DEU: "Autogipfel" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vertretern der Branche ISR: Israel wählt ein neues Parlament

MITTWOCH, DEN 24. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen

07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen

10:00 DEU: Agravis, Jahreszahlen

10:00 DEU: Rational, Bilanz-Pk

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Online-Jahres-Pk

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swiss Life, Geschäftsbericht

DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

DEU: Koenig & Bauer AG, Jahreszahlen

DEU: Leifheit, Jahreszahlen

DEU: DIC Asset, Hauptversammlung

DEU: PSI, Jahreszahlen

DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht

USA: General Mills, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 02/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 02/21

09:15 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (vorläufig) 10:00 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (vorläufig) 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/21 (vorläufig) 14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (vorläufig) 15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über Verfügung des Bundeskartellamts gegen Umfang von Facebooks Datensammlung, Düsseldorf DEU: 22. Technischer Kongress des Verbands der Automobilindustrie (VDA) DONNERSTAG, DEN 25. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen

07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: United Internet, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: SGL Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: BayWa, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Zooplus, Jahreszahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 LUX: SAF Holland, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 GBR: Zeal Network, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: KSB Bilanz-Pk, Frankenthal

10:30 DEU: B.Braun, Oline-Bilanz-Pk

11:00 DEU: Volkswagen Financial Services, Jahres-Pk

12:00 DEU: Tui, Hauptversammlung (online)

18:30 DEU: TLG Immobilien, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Givaudan, Hauptversammlung

CHE: ABB, Hauptversammlung

DEU: Kuka, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 9.30 h)

DEU: Epigenomics, Jahreszahlen

DEU: ad pepper media, Jahreszahlen

DEU: Nord/LB, Jahreszahlen

DEU: Berentzen, Jahreszahlen

DEU: Schaltbau, Jahreszahlen

DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen

DEU: Medigene, Jahreszahlen

DEU: SLM Solutions, Jahreszahlen

DEU: EnBW, Jahreszahlen

DEU: Deutsche Bahn AG, Jahreszahlen

DEU: Evotec, Geschäftsbericht

DEU: A.S. Creation Tapeten, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 03/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 03/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/21

09:30 CHE: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung

10:00 EUR: Geldmenge M3 02/21

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: BIP Q4/20 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q4/20 (3. Veröffentlichung) 15:00 BEL: Geschäftsklima 03/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Beginn Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden °