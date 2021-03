TAGESVORSCHAU: Termine am 12. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 12. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Flughafen Zürich, Jahreszahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

07:30 DEU: Aurelius, Jahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen (detailliert) (Call 8.30 h) 10:00 DEU: MVV Energie, Hauptversammlung

11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen 02/21

16:00 USA: AT&T, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zurich Insurance, Geschäftsbericht

DEU: Deutsche Börse, Geschäftsbericht

DEU: Atoss Software, Geschäftsbericht

DEU: DWS, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Industrieproduktion 01/21

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 01/21

08:00 ROU: Industrieproduktion 01/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

08:00 TUR: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/21 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 01/21

14:00 RUS: Handelsbilanz 01/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 02/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Norwegen, Portugal, Österreich, Malta, Luxemburg SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung zum Schadenersatz für Immobilienkäufer

09:35 DEU: Digitalkongress Frankfurter Allgemeine Zeitung mit dem Thema "Zukunft? Gestalten!" Auf dem Programm der eintägigen Online-Konferenz stehen Vorträge, Interviews und Diskussionspanels; u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner. 11:30 DEU: Pk u.a. mit Peter Altmaier zu europäischer Batterie-Allianz. Neben Altmaier werden der französische Wirtschaftsminister Bruno le Maire und EU-Binnenmarktskommissar Thierry Breton an der Pressekonferenz teilnehmen. 12:00 DEU: World Gold Council Roundtable-Diskussion: Gold und Klimawandel - Auswirkungen für die Portfolioallokation DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

10:00 Pk zur Corona-Lage mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, RKI-Präsident Lothar H. Wieler sowie Anke Richter-Scheer, Vorstandsmitglied Hausärzteverband Westfalen-Lippe und Leiterin des Impfzentrums im Kreis Minden-Lübbecke 12:30 Online-Podiumsdiskussion der FDP-Bundestagsfraktion zur Hotellerie und Gastronomie u.a. mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Michael Theurer 13:00 Pk Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und BA-Vorsitzender Detlef Scheele zu "Ein Jahr Corona - Bilanz und Perspektiven für den Arbeitsmarkt" 14:00 Online-Pk zur Luca-App mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Musiker "Smudo" °