Nicht wenige Marktbeobachter erwarten Rohstoffe am Anfang eines neuen Superzyklus. Auch die jüngsten Teuerungsdaten sprechen dafür, dass die Preise von Rohstoffen weiter anziehen. Wenn die Teuerung in Zeiten globaler Lockdowns Fahrt aufnimmt, muss das ein bedeutsames Signal für die Zeit nach der Krise sein, so manch ein Beobachter. Tatsächlich steht die Welt vor einer großen Rückkehr zur Normalität im zweiten Halbjahr 2021. Wir stellen Titel vor, die angesichts dieser Ausgangslage schon jetzt vielversprechend sind.

