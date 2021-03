Der positive Newsflow rund um Daimler reißt nicht ab. Zuerst die Abspaltung der Brummi- und Bus-Sparte, dann das Gemeinschaftsunternehmen mit Volvo, um zusammen Brennstoffzellen-Antriebe für schwere Lastwagen zu entwickeln. Es folgten gute Zahlen für den Monat Februar. Der weltweite Auto-Großhandelsabsatz der Stammmarke Mercedes-Benz an die Händler legte im Jahresvergleich um 7,9 Prozent auf 143.195 Autos zu.Ergebnis: Gleich mehrere Analysten hoben ihre Kursziele in den letzten Tagen an. Jürgen ...

