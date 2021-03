Wertpapiere von Visa reihen sich am Donnerstag einmal mehr in die Dow Jones-Gewinnerliste ein und konnten intraday sogar ein frisches Rekordhoch markieren. Entscheidender ist jedoch der Ausbruch über den letzten Abwärtstrend, der in den letzten Monaten noch für Zurückhaltung unter Käufern gesorgt hatte. Das letzte Jahr quälte sich das Wertpapier des US-Zahlungsdienstleisters Visa noch mit der Hürde um 217,00 + X US-Dollar, ...

