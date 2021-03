Die Vola sinkt deutlich ab, die EZB lieferte keine Impulse, wird der DAX nun müde? Folgende Chartkonstellation mahnt zur Vorsicht nach vier Tagen Rekorden in Folge. DAX-Entwicklung am EZB-Tag Auf eine größere Konsolidierung muss man weiter warten. Der DAX absolvierte auch den vierten Tag der Woche im Gewinn. Dabei sah dies am Morgen nicht ganz so euphorisch aus. Nach vorbörslichen neuen Rekordständen kam es nach 9.00 Uhr zu einem schnellen GAP-close. ...

