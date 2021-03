DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

US-Präsident Joe Biden hat das vom Kongress verabschiedete billionenschwere Corona-Hilfspaket in Kraft gesetzt. Der Präsident unterzeichnete den sogenannten Amerikanischen Rettungsplan mit einem Umfang von 1,9 Billionen Dollar. Das Maßnahmenpaket umfasst unter anderem Schecks in Höhe von 1.400 Dollar für Millionen Bürger, Hilfen für Arbeitslose sowie Milliarden für Impfungen und Corona-Tests. Nach dem Senat hatte am Mittwoch das Repräsentantenhaus für das Gesetz gestimmt. Biden wollte den Text ursprünglich am Freitag unterzeichnen, zog dies nun aber um einen Tag vor. Mit dem gewaltigen Rettungspaket will der Demokrat den Kampf gegen die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen verstärken und in Not geratenen Bürgern und Unternehmen helfen. Die oppositionellen Republikaner kritisieren die Hilfen als zu kostspielig und nicht ausreichend zielgerichtet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (1. Umfrage) PROGNOSE: 78,9 zuvor: 76,8

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.938,25 +0,04% Nasdaq-100-Indikation 13.013,50 -0,25% Nikkei-225 29.717,83 +1,73% Hang-Seng-Index 29.111,76 -0,93% Kospi 3.054,39 +1,35% Shanghai-Composite 3.438,34 +0,04% S&P/ASX 200 6.766,80 +0,79%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Die Börsen folgen den guten Vorgaben der Wall Street. Hier hatten Technologiewerte ihre jüngste Rally fortgesetzt. Zudem stützt die Ankündigung der EZB, ihre Anleihekäufe zu beschleunigen, um den Anstieg der Anleiherenditen zu begrenzen. Letzterer hatte zuletzt die Aktienmärkte belastet, dort besonders Technologieaktien. Zudem ist das 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfspaket in den USA nun in Kraft. Favorisiert werden in der geaamten Region Technologieaktien. In Tokio machen Rakuten einen Sprung um 7,6 Prozent, nach Medienberichten, wonach der E-Commerce-Riese mit Japan Post (+0,9%) eine Partnerschaft eingeht. Die chinesischen Börsen bleiben merklich zurück. Hier drücken politische Spannungen um Hongkong zwischen Washington und Peking auf die Kurse, nachdem die USA die geplante Wahlrechtsänderung für die chinesische Sonderverwaltungszone erneut scharf kritisiert haben. Xiaomi (+7,3%) profitieren von der Ankündigung eines Aktienrückkauf-Programms. In Sydney schloss der Technologiesektor 2,3 Prozent fester.

US-NACHBÖRSE

Novavax machten einen Sprung um 23 Prozent nach oben, nachdem der Corona-Impfstoffkandidat des Biotechnologieunternehmens in einer Spätstudie eine Wirksamkeit von 96,4 Prozent zeigte gegen "leichte, mittelschwere und schwere Erkrankungen, die durch den ursprünglichen Covid-19-Stamm verursacht werden". Das Cloud-Software-Unternehmen Domo (+5,6%) übertraf in seinem vierten Quartal mit einem niedrigeren Verlust die Markterwartungen. Docusign (-3,7%) übertraf zwar ebenfalls die Umsatz- und Gewinnerwartungen, hier kam aber der Ausblick nicht gut an. Poshmark büßten 12,7 Prozent ein. Der Online-Marktplatz für Kleidung enttäuschte mit seinem, Ausblick auf das laufende erste Quartal. Auch Goodrx Holdings (-4,3%) entäuschte mit dem Ausblick. Ulta Beauty (-7,6%) bekam auch im vierten Quartal die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Zudem wurde bekannt, dass CEO Mary Dillon durch Firmenpräsident David Kimbell ersetzt wird. Vail Resorts (+10,7%) übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Konsensschätzungen bei Umsatz und Gewinn deutlich.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.485,59 0,58 188,57 6,14 S&P-500 3.939,34 1,04 40,53 4,88 Nasdaq-Comp. 13.398,67 2,52 329,84 3,96 Nasdaq-100 13.052,90 2,36 300,83 1,28 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,05 Mrd 1,15 Mrd Gewinner 2.427 2.441 Verlierer 858 824 Unverändert 92 97

Fest - Dow und S&P-500 markierten Rekordhochs. Stützend - vor allem bei Technologieaktien - wirkte, dass die Anleiherenditen auf den zuletzt wieder etwas gedrückten Niveaus verharrten. Der breite Markt wurde getragen vom nun in Kraft gesetzten rieseigen Konjunkturpaket der Regierung Biden und und von ermutigenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Oracle verloren 6,5 Prozent. Zwar waren die Geschäftszahlen insgesamt besser als erwartet ausgefallen, Beobachtern zufolge verfehlte aber das wichtige Cloud-Geschäft die Erwartungen. Bei Fossil Group (-16,3%) drückten weiter rückläufige Umsätze. Bei der Onlinebank Lendingclub (+6,8%) stütze, dass der bereinigte Verlust kleiner als befürchtet ausfiel. Gut kamen die Geschäftszahlen von Bumble an (+10,9%). Cloudera knickten dagegen um 12,6 Prozent ein, nachdem die Geschäftszahlen die Erwartungen zwar übertroffen hatten, der Ausblick des Cloud-Experten die Schätzungen aber nicht erreichte. AMC Entertainment (+4,4%) profitierten von nicht so schlecht wie erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Vir Biotechnology (+32%) haussierten nach einem Studienerfolge bei einem Mittel gegen Covid-19.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -1,6 0,16 2,4 5 Jahre 0,77 -1,4 0,79 41,4 7 Jahre 1,19 -1,2 1,20 53,9 10 Jahre 1,52 0,8 1,52 60,7 30 Jahre 2,28 3,7 2,24 62,9

Günstige Daten vom US-Arbeitsmarkt drückten die Rentennotierungen leicht. Im Gegenzug stieg die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um knapp einen Basispunkt auf 1,52 Prozent. Eine Auktion 30-jähriger Anleihen wurde gut aufgenommen und zerstreute Befürchtungen, dass die Schwemme an Anleihen, mit denen die Regierung die Corona-Hilfen finanzieren will, am Markt nicht untergebracht werden könnte.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:27 % YTD EUR/USD 1,1949 -0,3% 1,1983 1,1939 -2,2% EUR/JPY 130,07 +0,0% 130,05 129,72 +3,2% EUR/GBP 0,8565 -0,0% 0,8567 0,8557 -4,1% GBP/USD 1,3950 -0,3% 1,3988 1,3953 +2,0% USD/JPY 108,86 +0,3% 108,52 108,65 +5,4% USD/KRW 1133,16 +0,2% 1130,85 1133,45 +4,4% USD/CNY 6,4930 -0,0% 6,4939 6,4946 -0,5% USD/CNH 6,4948 +0,2% 6,4789 6,4968 -0,1% USD/HKD 7,7609 +0,0% 7,7595 7,7590 +0,1% AUD/USD 0,7761 -0,3% 0,7783 0,7768 +0,8% NZD/USD 0,7198 -0,3% 0,7223 0,7222 +0,2% Bitcoin BTC/USD 56.958,00 -1,7% 57.965,50 55.704,00 +96,1%

Der Euro zeigte sich fester nach der Ankündigung der EZB, das Pandemiekaufprogramm (PEPP) zeitweise hochzufahren, um die Renditen im Zaum zu halten. Auf Tagessicht erholte er sich auf rund 1,1990 Dollar nach 1,1925 am Vorabend. Der Dollar-Index gab 0,4 Prozent nach. Gestützt wurde der Euro von angehobenen Prognosen für die Entwicklung der Verbraucherpreise im Euroraum. Die EZB rechnet für 2021 nun mit einer Inflationsrate von 1,5 (bisher: 1,0) Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,56 66,02 -0,7% -0,46 +34,7% Brent/ICE 69,20 69,63 -0,6% -0,43 +33,9%

Die Ölpreise zogen kräftig an um rund 2,5 Prozent je Barrel an. Das Konjunkturpaket in den USA dürfte die Nachfrage stimulieren, hieß es. Überdies hatte die Opec ihre Nachfrage-Prognosen erhöht. Auch der etwas schwächere Dollar dürfte die Ölpreise gestützt haben, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.711,57 1.722,70 -0,6% -11,14 -9,8% Silber (Spot) 25,64 26,18 -2,0% -0,53 -2,8% Platin (Spot) 1.192,70 1.199,88 -0,6% -7,18 +11,4% Kupfer-Future 4,11 4,14 -0,9% -0,04 +16,7%

Der Goldpreis reagierte nicht auf die Beschlüsse der EZB, die Feinunze tendierte knapp behauptet.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Das brasilianische Parlament hat eine Verfassungsänderung beschlossen, um weitere Finanzhilfen für arme Familien in der Corona-Krise zu ermöglichen. Die Abgeordneten stimmten für die Änderung, die eine einmalige Ausgabe von umgerechnet rund 6,6 Milliarden Euro genehmigt.

- Nach der Aussetzung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca durch mehrere europäische Länder hat Thailand die Einführung des Vakzins vorläufig aufgeschoben.

USA / CHINA

Die USA haben die geplante Wahlrechtsänderung für die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong erneut scharf kritisiert. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sprach von einem "direkten Angriff auf Hongkongs Wirtschaft, Freiheiten und demokratische Prozesse". China hat die geplante Wahlrechtsänderung derweil bekräftigt und als weiteren "Schlag" nach der Einführung des sogenannten Sicherheitsgesetzes bezeichnet.

TESLA

Im Tesla-Werk in Kalifornien hat sich ein Zwischenfall ereignet. Hydraulikflüssigkeit in einer Presse fing Feuer. Ein von einem Hubschrauber aufgenommenes Video zeigte, dass das Feuer gelöscht wurde. Tesla reagierte nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme oder mehr Details.

