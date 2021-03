Tech is back. Die Aktie von Amazon hat - wie vom AKTIONÄR erwartet - an der unteren Begrenzung des Seitwärtstrends nach oben gedreht. Am Donnerstag legte der Titel des E-Commerce- und Cloud-Giganten um 1,8 Prozent auf 1.113,59 Dollar zu und eroberte die 200-Tage-Linie eindrucksvoll zurück. Die Trading-Spekulation läuft.Hält das positive Sentiment der vergangenen Tage an, könnte Amazon zeitnah die 50- und die 100-Tage-Linie zurückerobern. Die GDs verlaufen aktuell bei 3.185,77 (100) und 3.201,78 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...