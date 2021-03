Es wird wieder in die Hände gespuckt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Februar von 90,3 auf 92,4 Punkte und an der Börse sind Zykliker mehr denn je gefragt. Die starke Industriekonjunktur weist auf eine rasche Erholung der Wirtschaft hin.Es werden in Zukunft wieder mehr Autos produziert, mehr Maschinen gebaut und der Bausektor kommt ins Rollen. Exzellente Aussichten für den aktuellen Kauftag.jetzt-Kandidaten, der von diesen Sparten profitiert. In den letzten Monaten hat sich die Aktie aufgrund ...

