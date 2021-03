Der Medienkonzern RTL Group (ISIN: LU0061462528) will eine Dividende in Höhe von 3,00 Euro für das Jahr 2020 an die Aktionäre ausschütten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die virtuelle Hauptversammlung findet am 28. April 2021 statt. Auf dem aktuellen Kursniveau in Höhe von 49,10 Euro liegt die Dividendenrendite derzeit bei 6,11 Prozent. Im Vorjahr wurde aufgrund der Covid-19 Pandemie ...

