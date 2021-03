Das Management von Continental musste am 9. März für die Marktteilnehmer enttäuschende Zahlen präsentieren. Es folgte ein über drei Handelstage dauernder Abverkauf, der aber aktuell beendet zu sein scheint. Weiters kommt der Kurs in ein Terrain, wo eine Unterstützung beim Level von 110 Euro wartet. Das generell positive Marktumfeld sollte der Aktie die nächsten Wochen auch wieder auf die Sprünge helfen. Am 9. März 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...