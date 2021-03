Der DAX hat am Donnerstag ein weiteres Mal ein Rekordhoch markiert und tendiert am Freitag im frühen Geschäft zumindest behauptet. Mit Aussagen zu den Anleihekäufen hat die EZB am Vortag ein starkes Signal in Richtung Rentenmarkt gesendet und die Investoren an den Aktienmärkten beruhigt. An der Wall Street sind die Börsen ebenfalls auf Rekordniveau aus dem Handel gegangen. Der technologielastige Nasdaq Composite Index stieg dabei um 2,5 Prozent. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

