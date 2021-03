Alexander Schütz, Gründer der Vermögensverwaltung C-Quadrat und Aufsichtsrat der Deutschen Bank, hat gestern das Kontrollgremium des Finanzinstitutes verlassen. Bereits davor war über diesen Schritt spekuliert worden, DER AKTIONÄR berichtete. Ein potenzieller Nachfolger steht schon bereit für die Hauptversammlung, doch die Personalie überrascht.Im Januar war eine E-Mail von Schütz von 2019 an den ehemaligen Wirecard-CEO Markus Braun bekannt geworden, in der Schütz Braun empfahl die Financial Times ...

