DJ Fortum profitiert von Uniper und erhöht Dividende

BERLIN (Dow Jones)--Der finnische Energieversorger Fortum hat sein Ergebnis auch dank Uniper deutlich verbessert. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) kletterte im vierten Quartal auf 1,247 Milliarden Euro von 552 Millionen Euro, wie der Staatskonzern mitteilte. Unterm Strich verdreifachte sich das vergleichbare Nettoergebnis zwischen Oktober und Dezember auf 928 Millionen von 398 Millionen Euro. Der Konzern empfahl daher die Anhebung der Dividende auf 1,12 Euro von 1,10 pro Aktie.

"Aufgrund eines starken Hedgings und einer Verbesserung des Strom- und Gasgeschäfts hat das vierte Quartalsergebnis des Uniper-Segments signifikant zu Fortums vergleichbaren Nettogewinn beigetragen", erklärte Fortum-Chef Markus Raumaro. Der an der Nasdaq Helsinki gelistete Konzern hatte seine Anteile an Uniper im vergangenen Jahr von 49,99 Prozent schrittweise auf 76 Prozent erhöht. Seit März werden die Düsseldorfer voll als Tochterunternehmen geführt. Die Finnen gaben nun auch erstmals einen vorläufigen Kaufpreis für die zweite Tranche an und beziffern diese mit 428 Millionen. Die Arbeiten an einer gemeinsamen Strategie zwischen beiden Unternehmen auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit laufe weiter, hieß es.

Die Übernahme ließ in Finnland auch im Jahresvergleich die Kassen klingeln. So stieg das bereinigte EBITDA auf 2,434 Milliarden von 1,766 Milliarden Euro, das Nettoergebnis auf 1,344 Milliarden von 1,191 Milliarden Euro. Zugleich zog sich der Konzern aus Projekten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zurück, darunter zwei Heizkraftwerken in Finnland. Schlechter liefen die Geschäfte coronabedingt in Russland. Die sehr vollen Wasserkraftwerke in Nordeuropa drückten einerseits die Margen, während die Strompreise andererseits gegen Jahresende wegen der höheren CO2-Preise anzogen.

"Obwohl der Energiesektor, und ganz besonders Fortum, auch von der Pandemie betroffen war, haben wir deutlich weniger gelitten als viele andere Sektoren und Firmen", betonte CEO Raumaro. "Über das Jahr betrachtet haben wir die Herausforderung sehr gut gemeistert und unsere Kraftwerke erfolgreich weiterbetrieben und die jährlichen Überprüfungen sowie Bau und Inbetriebnahme neuer Anlagen ohne größere Störungen durchgeführt."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/err

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2021 02:52 ET (07:52 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.