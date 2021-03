Baierbrunn (ots) - Die Augen sind rot, die Lider geschwollen: Der Frühling ist da! Nicht jeder freut sich unbeschränkt über das Aufblühen der Natur. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" zeigt, wie sich die Pollen austricksen lassen.Auf keinen Fall die Augen reibenWeil es nicht immer gelingt, die Allergene zu meiden, lautet die Strategie: Schadensbegrenzung. Im Freien helfen umlaufende Sonnenbrillen dabei, die Augen vor Pollenflug zu schützen. Um Allergene aus den Augen zu entfernen, helfen künstliche Tränen, die es als Tropfen in der Apotheke gibt, oder Spülungen mit Kochsalzlösungen. Ganz wichtig: Auch wenn die Augen noch so sehr jucken - bitte nicht reiben! Das würde noch mehr Histamin freisetzen und die Symptome verschlimmern.Pollenfrei ins Bett: Duschen und Haare waschenFür eine schnelle Entspannung geschwollener Augen sorgt eine kaltfeuchte Kompresse direkt auf der Augenpartie. Am Abend sollten Betroffene unbedingt duschen und Haare waschen. Das beste Rezept, um möglichst pollenfrei ins Bett zu gehen und besser zu schlafen.Weitere Tipps zur Behandlung von Pollenallergien lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3A/2021 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/) und Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/).Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4861904