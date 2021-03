Der französische Augenoptik-Konzern EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) will der diesjährigen Hauptversammlung am 21. Mai 2021 eine Schlussdividende in Höhe von 1,08 Euro für das Geschäftsjahr 2020 vorschlagen, wie am Freitag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 21. Juni 2021 (Ex-Dividenden Tag ist der 28. Mai 2021). Eine Zwischendividende für 2020 in Höhe von 1,15 Euro wurde bereits im Dezember ausgeschüttet. Damit ...

