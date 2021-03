Betrugsversuchen mit Coronahilfen wird in Österreich seit einem Jahr nachgegangen - seit damals hat das Finanzministerium 1.116 "Risikoanträge" identifiziert und Betrugsversuche in Höhe von 22 Mio. Euro schon im Vorfeld verhindert. Diese Fälle betreffen laut Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) Unternehmer mit rechtskräftigen Finanzstrafen, inaktive Firmen, Betriebe in Konkurs oder Insolvenz oder auch ...

