Atoss Software: Neue Einstiegschance

Für die Aktie von Atoss Software AG (WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400) geht es schon seit Jahren steil nach oben. Auf Zehnjahressicht legte der Aktienkurs im Schnitt um beeindruckende 34 Prozent pro Jahr zu.

Ein Ende des Höhenflugs ist nicht in Sicht, denn die Geschäfte des in Europa führenden Entwicklers von Personal-Management-Software laufen auf Hochtouren, wie die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, die Atoss Software im Rahmen des 2020er-Geschäftsberichts am 12. März veröffentlichte.

Kräftiger Umsatz- und Gewinnanstieg

Die Erlöse verbesserte sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 21 Prozent auf 86,1 Mio. Euro. Der Nettogewinn wurde sogar um 31 Prozent auf 17,7 Mio. Euro gesteigert. Die finalen Zahlen deckten sich dementsprechend mit den vorläufigen Zahlen, die bereits Ende Januar bekanntgegeben worden sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...