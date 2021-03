Der 2014 von Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH aufgelegte Fonds investiert prognosefrei am US-Kapitalmarkt. Investitionsentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen.Der AIRC BEST OF U.S. (Chartvergleich, Infos und Fonds kaufen unter ISIN: DE000A1W2BT1 USD-Tranche; ISIN: DE000A1W2BV7 EUR-Tranche) ist von der Konstruktion her gewissermaßen das Schweizer Taschenmesser unter den Fonds, denn es sind eine Vielzahl von Funktionen eingebettet. Zunächst einmal ist das Sondervermögen ein Mischfonds mit Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Die Voll-Abbildung der beiden großen Indizes DJIA und S&P 500 bringt einen Hauch ETF-Feeling durch die Index-Strategien in den Fonds, aber natürlich werden die Investitionsquoten im Gegensatz zu einem passiven Produkt aktiv gesteuert. Schließlich gibt es unter der Überschrift Chancenmanagement eine Performance-Sektion, die saisonal getriggerte Aktieninvestments sowie Engagements in NASDAQ-Titel umfasst, die nach Momentum-Gesichtspunkten ausgewählt werden. Den drei Bereichen DJIA, S&P 500 und NASDAQ ist jeweils ein Drittel des Budgets zugeordnet, die aktive Bewirtschaftung erfolgt streng regelbasiert.

