Was passiert heute früh an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir schauen auf die laufende Erholung an den Märkten. Wir werfen einen Blick auf die Volumina in den Segmenten und sondieren die Potenziale. Außerdem im Fokus: ORACLE, DAIMLER und die Konsolidierung bei den erneuerbaren Energien.

Der DAX legt in kleinen Schritten weiter zu. Seit dem Ausbruch über den Widerstand bei 14.150 Punkten legte das deutsche Börsenbarometer jeden Tag zu. So auch heute in der Vorbörse und zur Eröffnung.

Auch die Wall Street tendiert weiter freundlich. Der DOW Jones konnte 0,6% zulegen, der S&P500 schaffte gut ein Prozent und der NASDAQ100 stieg sogar um 2,6 %. Hier gilt, wer mehr verloren hat, hat auch das größere Erholungspotenzial. Im Chartvergleich sieht das so aus:

