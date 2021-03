Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB hält an ihrer Politik fest, so die Analysten der Helaba.Insgesamt bleibe die Geldpolitik expansiv, um die Konjunktur in der Eurozone zu unterstützen. Die Flexibilität im Rahmen des PEPP solle aber genutzt werden, um einer Straffung der Finanzierungsbedingungen entgegenzuwirken. Hier habe die Notenbank betont, dass die Ankäufe während des nächsten Quartals deutlich umfangreicher ausfallen würden als zu Beginn dieses Jahres. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe zunächst mit Gewinnen reagiert und im Tageshoch bei 172,20 notiert, das hohe Niveau aber nicht halten können. ...

